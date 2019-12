Gerrit uit De Westereen eindelijk weer thuis uit Utopia-kamp

Anderhalf jaar in dezelfde omgeving zitten, met verschillende, maar altijd veertien mensen. Veel deelnemers lukt dat niet, maar Gerrit de Haan uit De Westereen, overleefde alle stemrondes en bleef tot het eind in het reality-programma.

Huilen

Hij zag het reality-avontuur vooral als een soort proef voor zichzelf, omdat hij wel een beetje een luxemens is.

"Het einde van Utopia was wel een zware periode", vertelt hij. "De finale is wel een ieder voor zich strijd, en ik heb daar meer gejankt dan dat ik buiten Utopia heb gejankt."

Utopia was anderhalf jaar het 'thuis' van Gerrit. "Je weet niet meer beter", maar nu hij weer in zijn eigen omgeving is, went dat ook weer snel.