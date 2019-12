Auto vliegt dwars over rotonde bij Lauwersoog

Bij Lauwersoog is zaterdag een bestuurder in zijn auto van de Lauwersseewei dwars over de rotonde gevlogen. Dat gebeurde op de plek waar de Kustweg overgaat in de Gerbrandyweg. De auto kwam vanaf Groningen naar onze provincie en heeft bij de rotonde twee verkeersborden geraakt. De automobilist kwam uiteindelijk in de bosjes terecht.