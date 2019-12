Dankzij deze Fries kunnen we het gevecht tussen Rico-Badr op tv volgen

"Ik ben technisch producer voor de televisie en ik ben verantwoordelijk voor het hele cameragebeuren, de uitzending en de satellietverbinding," legt Erik Pronk uit. Hij is niet zenuwachtig voor de wedstrijd, hij heeft wel meer grote klussen gedaan. "Wij doen het ook wel bij de Olympische Spelen, dus we zijn wel wat gewend."

127 landen

Toch wordt de wedstrijd tussen Rico en Badr uitgezonden voor 127 landen. "Wij zenden overal op de wereld uit. Op alle continenten zijn wij te zien, voor miljoenen kijkers." Het zou niet best zijn als er wat verkeerd gaat. "Er kan altijd iets fout gaan. De nachtmerrie zou zijn dat de verbinding eruit valt. Als er dikke wolken tussen de satellietwagen en de satelliet komen te staan, dan is het even klaar. Maar het lijkt er wel goed uit te zien."

Er klaar voor

Pronk vertelt dat ze er eigenlijk wel klaar voor zijn. "Om vier uur 's middags gaan de deuren open. wij zijn klaar met de voorbereidingen, op dit moment hoeft er niets meer te gebeuren. Wij zijn woensdag begonnen, toen is het veld er in het Gelredome uitgegaan en vanaf toen zijn wij met ruim 350 man bezig geweest om deze voetbaltempel om te bouwen, dat is aardig gelukt."

Respect en testosteron

De televisieman zegt dat de twee mannen niet de hele avond vullen. "Er zijn nog 13 andere partijen naast Badr en Rico, die spelen voor hen. Maar de beide mannen zijn rustig en ze hebben er vertrouwen in. Wat ik mooi vond is dat ze bij de staredown een hand en een knuffel hebben gegeven. Het is toch een sport met veel testosteron, en je moet natuurlijk wel een beetje boos zijn om de tegenstander hard op z'n hoofd te slaan. Maar het zijn echte sportmannen, zij hebben respect voor elkaar en weten hoe hard ze ervoor gewerkt hebben."

Pronk neigt nog het meest naar Rico Verhoeven, maar hij weet niet zeker wie er gaat winnen. "Ik heb er geen zicht op, het kan alle kanten uit. Ze zijn beiden erg geconcentreerd."