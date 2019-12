Stefan van der Pal zwemt een monstertraining voor de kerstdagen

De ultra-atleet gaat iedere dag twaalf uren zwemmen in zwembad Kalverdijkje in Leeuwarden. Op de dag voor Kerstmis en een deel van Eerste Kerstdag gaat hij zelfs 24 uur achtereen zwemmen. Van der Pal is dan Eerste Kerstdag 's ochtends om zes uur klaar met zijn monstertraining. Zondagochtend tussen half negen en half elf kunnen belangstellenden met Stefan van der Pal meezwemmen in zwembad Kalverdijkje.