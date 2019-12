OmropTIP: 'Moard en lulkoek yn de Wâlden'

In de FryslânDOK 'Moard en lulkoek yn 'e Wâlden' wordt twintig jaar na de moord op Marianne Vaatstra teruggeblikt aan de hand van het archief en een logboek van de in oktober 2018 overleden Nettie Groeneveld. In 1999, de tijd van de moord, was zij directeur van het asielzoekerscentrum in Kollum. In de omgeving leefde het idee dat de dader een asielzoeker was. Het azc ontving bedreigingen en werd zwaar beveiligd.