Hoe wil directeur Winters de financiële problemen van Thialf oplossen?

De problemen waren al een poos bekend. "Dit soort berichten zijn uiteraard niet van gisteren, een ijsbaan heeft sowieso een lastige exploitatie. Je blijft constant in gesprek, dit nieuws hebben we ook na de aandeelhoudersvergadering naar buiten gebracht. Voor ons natuurlijk geen nieuws, voor de buitenwereld wel," legt directeur Marc Winters uit.

De energielasten vormen het grootste probleem. "Ik zeg wel eens, wij zijn een mkb-bedrijfje met een omzet van 3,5-4 miljoen, maar wel met grote uitdagingen. Eén ervan is het onderhoud van het pand. En als je dan tegenslagen hebt in je investeringen, vorig jaar moesten wij bijvoorbeeld een nieuwe ijsdweilmachine kopen. Ook waren er wat problemen met het ijs en moesten er tanks vervangen worden. Dus zo'n tekort van zeven ton is niet alleen exploitatietekort, dat is ongeveer drie ton. Maar als je er de investeringen en aflossing bij op telt dan kom je op zo'n zeven ton, en dat is gewoon teveel," zegt Winters.

'Thialf heeft twee gezichten'

Volgens de directeur heeft Thialf twee gezichten. Winters: "De ene is de kant van de sportieve doelstellingen, die we meer dan gehaald hebben. Er zijn dertig, veertig procent meer toernooien dan de aantallen die in het bidbook zijn genoemd, dus ook de economische spin-off in de regio is groter dan begroot. Maar aan de andere kant knelt de exploitatie. Dat is ook niet van gisteren, we hebben een bedrijf met een relatief kleine omzet en grote lasten voor bijvoorbeeld de vernieuwbouw. Dus we moeten constant keuzes maken tussen commerciële opdrachten om zwarte cijfers te halen, en de maatschappelijke opdrachten zoals topsport, jeugdschaatsen en recreatief schaatsen te bedienen. Die combinatie blijft lastig."

Activiteiten schrappen

Hoe wil Winters de tekorten wegwerken? "We kijken naar verschillende dingen. We doen de kaasschaafmethode: ga eens goed door de kosten heen. Het beleid is nu: er wordt geen geld meer uitgegeven tenzij het voor de operatie noodzakelijk is. De tweede stap is door de activiteiten heengaan. Gedeputeerde Sander de Rouwe zegt: gouden medailles en zwarte cijfers. Dat is eigenlijk de opdracht van de aandeelhouders. We moeten nu opnieuw afwegen of we de juiste activiteiten doen en sommige activiteiten moeten we misschien schrappen."

Winters wil niet zeggen welke activiteiten dat kunnen worden. "Daar ga ik niet op vooruit lopen. We hebben een heleboel gebruikers en voor je het weet staat iedereen maandag aan mijn bureau. Maar we zullen alle activiteiten en verdienmodellen opnieuw tegen het licht houden. Op langere termijn is het energievraagstuk het belangrijkste. Want zowat bij de opening van het pand zijn de energieprijzen gaan stijgen. Als we van 20 naar 100 procent eigen energie opwekken zouden kunnen gaan, dan hebben we het onder de knie."

Winterbedrijf

De provincie en gemeente Heerenveen zijn aandeelhouders, maar daar stapt hij liever niet naartoe. "Uiteraard willen wij niet ons handje ophouden bij de aandeelhouders, dat zou mijn eer te na zijn. Maar de bankrekening loopt omlaag door dit soort tekorten. Wij zijn een seizoenbedrijf: in de winter hebben we de meeste inkomsten, in de zomer drogen die op. Dus op dit moment hebben we geen probleem, maar de liquiditeit in de zomer is wel een punt van zorg."