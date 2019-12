Afscheidsreceptie Kramer: wat gaan politici het meest en minst missen?

Deskundig bestuurder

Commissaris van de Koning Arno Brok had een beetje last van zijn stem, maar wilde nog wel graag wat over Kramer zeggen: "Het is een deskundig bestuurder, het is een aangenaam mens. Hij is lenig waar hij lenig moet zijn, hij is zo duidelijk als wat waar hij duidelijk moet zijn. Hij investeert in het collectief en hij straalt uit dat we het met elkaar doen, voor Fryslân."

Statenlid Avine Fokkens van de VVD zal zijn empathisch vermogen missen en kon bij Kramer terecht met bepaalde vragen die haar bezighielden. "Ik kon altijd goed met hem praten over zaken, gewoon een beetje spiegelen met elkaar van hoe kijk jij tegen bepaalde zaken aan. Dat heb ik heel erg gewaardeerd aan Kramer," zegt Fokkens.