De Hoeve koopt stuk grond om mensen in het dorp te houden

Eerder kwam de stichting nog 144.000 euro tekort, maar een oproep om extra geld te krijgen, is succesvol geweest. Een kleine vijftig personen hebben samen het geld bijeengebracht.

Stichting Wonen De Hoeve wil het terrein van een halve hectare een klein wijkje maken met daarop ongeveer vijf huizen voor mensen die in De Hoeve willen blijven wonen, maar voor wie nu geen woningen zijn. Met dat doel is de stichting ook opgericht. De mensen die geld hebben gegeven, krijgen in drie jaar tijd twee procent rente.