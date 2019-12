Douwe Hooglandprijs voor vrijwilliger Pyt van de Polder

Vrijwilligers van de vereniging zetten zich in voor het beheer van het landschap en de weidevogels. Pyt van de Polder is een van de bijna honderd vrijwilligers. In zijn bescheidenheid is hij vaak de stille kracht op de achtergrond. Hij is een kenner van het gebied en is altijd bezig met de natuur, zegt voorzitter Douwe Hoogland van de jury.

De prijs is naar Hoogland vernoemd omdat hij van 2006 en 2014 voorzitter van de vereniging was. De prijs is een geldbedrag van 250 euro. De winnaar kan daarvoor een idee voor een nieuw initiatief bij de vereniging indienen.