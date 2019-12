Westerkerk in Leeuwarden krijgt landelijke subsidie

Het Fonds Podiumkunsten noemt de Westerkerk "een bloeiende, nieuwe plek voor avontuur op het terrein van podiumkunsten, debat, wetenschap en meer". Initiatiefnemers Anne Madrid Y Lopez en Johan de Vries zijn erg blij met de subsidie. Om festivals zoals Explore the North plaats te kunnen geven en om samen te werken met 'nieuwe, frisse' makers is de subsidie belangrijk, zeggen zij.

Volgend jaar is de Westerkerk weer een van de locaties van Explore the North. Daarnaast trapt Leeuwarden UNESCO City of Literature zijn activiteiten begin 2020 af in de Westertsjerke.