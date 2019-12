'Muzikale duizendpoot' Esther de Jong wint Friese Popprijs

In zijn dankwoord refereerde Bobby Veenstra van de festivalorganisatie ook aan dat nieuws. "Wij voelen ons ontzettend gesteund door jullie."

De voorsprong van Promised Land op de andere genomineerden was groot. Dokk'em Open Air eindigde met 11,9 procent van de stemmen op de tweede plaats en Into the Grave werd derde met 8,5 procent van de stemmen. In totaal waren er tien genomineerden.

Wiebe Kaspers wint Bernlef Prijs

Wiebe Kaspers kreeg de Bernlef Prijs. Dat is voor een artiest of organisatie die de meeste betekenis heeft voor het Fries. De tweede prijs was voor Sjoerd ensa en de derde voor het festival Liet. De nieuwe opzet van het festival wordt gewaardeerd.

Talent Award naar Noorderlicht

De Talent Award ging naar het hiphoptrio Noorderlicht uit Nijemirdum. Singer-songwriter Boaz werd tweede, doomband Ganos Lal derde.