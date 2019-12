Frisia verbetert metingen naar gevolgen zoutwinning Waddenzee

"Op basis van onderzoek blijkt dat de Waddenbodem niet zakt en niet gaat zakken", zegt directeur Durk van Tuinen van Frisia. "Door de zoutwinning goed te monitoren, hebben we volledige zekerheid en zijn eventuele effecten zichtbaar."

Niet alles goed genoeg

Frisia heeft een jaar geleden een nulmeting gedaan. De commissie zegt dat dat bruikbare informatie heeft opgeleverd, maar een deel van de metingen is nog niet goed genoeg. Het is bijvoorbeeld nog niet bekend wat de gevolgen zijn voor scholeksters, bonte strandlopers en kanoet. Daar gaat Frisia de komende maanden mee aan de slag.

Als er bodemdaling komt of als de natuur in en bij de Waddenzee last heeft van de zoutwinning, dan wordt dat stilgelegd.

Frisia won eerder altijd zout op het land. Daar houdt het bedrijf binnenkort mee op, om het werk nu dus te verplaatsen naar de zee.