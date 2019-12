LIVE: Friese Popawards worden uitgereikt in IepenUP Live

IepenUP Live wordt elke woensdag uitgezonden vanuit Neushoorn in Leeuwarden. Belangstellenden zijn welkom vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis. De uitzending is vanaf 20.00 uur te volgen via een livestream op de Facebookpagina's van IepenUP en Omrop Fryslân, Omropfryslan.nl en de Omrop-app.