Friezen tevreden met zorg en zorgverzekeraar

Het onderzoek richt zich op hoe bewoners in Noord-Nederland veranderen van zorgverzekeraar. Daaruit blijkt dat niet meer dan tien procent erover nadenkt om van zorgverzekeraar te veranderen. De steekproef is gedaan onder ruim 1000 mensen uit Noord-Nederland.

Van de Friezen is 78 procent zeer tevreden over de zorg die zij in de regio ontvangen. Mensen met een hoger inkomen zijn meer tevreden. Vrouwen hechten meer belang aan de mogelijkheid om van zorgverzekeraar te veranderen. Ook blijkt dat hoe ouder mensen worden, hoe kleiner de kans is dat mensen overstappen.

In Fryslân is de loyaliteit aan de zorgverzekeraar het grootst. Dat is deels te verklaren door het grote marktaandeel van De Friesland Zorgverzekeraar.