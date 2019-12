Cambuurspelers Mühren en Jacobs tegen Excelsior weer beschikbaar

De verloren wedstrijd tegen Feyenoord was niet frustrerend, zegt De Jong: "We kunnen trots zijn over hoe we hebben gespeeld. Maar we moeten daar voor zondag ook scherpte uithalen. En we blijven er niet in hangen. Zondag zijn de punten weer belangrijk. We hebben niet eens tijd om de beelden te bekijken. We gaan alweer door. We hbben blauwe schouders van de complimenten die we hebben gekregen, maar we moeten scherp blijven."

Jacobs kan meedoen

Jamie Jacobs raakte in de wedstrijd tegen Jong Ajax geblesseerd aan z'n hoofd. Er zijn vijf hechtingen in z'n voorhoofd gekomen, maar die gaan eruit. En dus kan Jacobs spelen tegen Excelsior. "Er zal wel een tulband omheen komen, maar ik kan spelen. We hebben tot nu toe een fantastisch half jaar gehad. Zondag nog drie punten tegen Excelsior zou prachtig zijn. Daar gaan we vol voor."