20 maanden cel voor man die cafémedewerkster wilde verkrachten

De man had in de nacht van 16 op 17 juni geprobeerd de vrouw te verkrachten in het privégedeelte van het café. Het lukte de vrouw om de man af te schudden door hem met een volle bierfles op z'n hoofd te slaan.

De politie vond de man thuis met pleisters op z'n hoofd. Hij zei dat hij in het café was aangevallen door twee mannen en dat hij de medewerkster had gebruikt als schild. Dat verhaal geloofde de rechtbank niet.

De rechtbank zegt dat de man zich heeft laten leiden door zijn lustgevoelen. Het slachtoffer heeft het nog niet verwerkt. De Roemeen moet haar een schadevergoeding van 1725 euro betalen.