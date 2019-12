Sven Kramer rijdt officieus Nederlands record op 3000 meter

Het nieuwe record gaat niet de boeken in. Het ging om een trainingswedstrijd met een kwartetstart. Dan zijn er vier schaatsers in de baan, en dat geldt niet als een officiële wedstrijd.

Sven Kramer maakt zich op voor het Nederlands kampioenschap afstanden. Na de kerst rijdt hij daar in ieder geval de 1500 en 5000 meter, en mogelijk ook de 10.000 meter.

Eerder deze week zei Sven Kramer dat hij nog steeds last heeft van z'n rug. "Al verschilt dat per dag. Het is iedere dag weer anders."