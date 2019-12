Burgemeester Buma sluit weer woning in Leeuwarden vanwege drugsoverlast

Burgemeester Sybrand Buma heeft een woning aan de Bernhardus Bumastraat in Leeuwarden voor drie maanden gesloten. In het huis trof de politie in oktober een hennepkwekerij met 170 planten aan. Ook werden er spullen gevonden die worden gebruikt voor professionele wietteelt, zoals transformators, koolstoffilters en groeimiddelen.