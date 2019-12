Tekort van tonnen bij ijsstadion Thialf

Het tekort van 700.000 euro is op een omzet van 3,6 miljoen euro in het seizoen 2018/2019. Volgend jaar loopt het tekort op naar 800.000 euro. Voor een sluitende begroting moeten er flinke maatregelen komen. In april 2020 komt Thialf met een plan om financieel weer gezond te worden.

Thialf werd in 1855 aangelegd als natuurijsbaan in Heerenveen. Al sinds 1890 worden er internationale wedstrijden georganiseerd. Thialf werd een paar jaar geleden gerenoveerd. Dat was in 2016 klaar. Toen werden de provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen aandeelhouder. Een deel van de oppositie in de Provinciale Staten maakten zich toen al zorgen over de financiële situatie van Thialf.

Eind december worden de NK afstanden gehouden in het stadion.