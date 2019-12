Freedsmerk over opgepakte Taghi: "Mooi, maar ze staan in de rij om zijn plek in te nemen"

De 41-jarige Taghi wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij diverse liquidaties. ook wordt hij gezien als een kopstuk in de cocaïnehandel. Van Dubai werd hij deze week met een chartervliegtuig overgebracht naar Nederland.

Bezoekers van de vrijdagmarkt in Leeuwarden betwijfelen of het gevaar nu geweken is. "Ik heb begrepen dat ze staan te trappelen om zijn plek in te nemen. De verleiding van het grote geld is te groot." Een ander was bang voor de mogelijke gevolgen. "Misschien komen er wel wraakacties of gewelddadige pogingen om hem uit de gevangenis te halen. Maar ja, je kunt hem ook niet laten lopen!"

Weer een ander vond het 'heel belangrijk' dat hij is opgepakt en noemde het 'een knappe prestatie'. "Maar de onderwereld is sterker dan wij denken. Dat heb je wel gezien met de aanslag op die advocaat. Ik ben niet optimistisch."