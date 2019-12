Stichting Alde Fryske Tsjerken 50 jaar: tentoonstelling in Fries Museum

De tentoonstelling is te zien vanaf 20 december tot volgend jaar 13 december. Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft in totaal 52 kerken, 7 begraafplaatsen en 2 klokkenstoelen in beheer. De tentoonstelling van het Fries Museum is de aftrap van diverse activiteiten in het jubileumjaar.