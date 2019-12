Terugkeer van het Roazebosk in Joure weer een stap dichterbij

Sinds 18 september lag het plan ter inzage, daar zijn volgens de gemeente veel reacties op gekomen. Die reacties gingen met name over de biodiversiteit en het betrekken van het zuidelijke deel van het Roazebosk waar Staatsbosbeheer eigenaar van is. Met Plaatselijk Belang Scharsterbrug, Vereniging Moai Skarsterlân en Staatsbosbeheer is een werkgroep gevormd voor verdere plannen. Ook bewoners van de wijk Zuiderveld doen mee.

De gemeenteraad van het voormalige Skarsterlân heeft in 2012 al toegezegd het bosgebied weer opnieuw te willen inrichten. Nu de snelweg en een deel van de Haulstersingel er niet meer zijn, kan dat ook daadwerkelijk gebeuren. Bovendien is het plan ook deel van de compensatie voor de bomen die gesneuveld zijn voor het nieuwe verkeersknooppunt.

Twee helften weer verbinden

De twee helften van het Roazebosk worden nu weer verboden. De Fryske Marren wil weer opnieuw bos aanplanten met inheemse plantensoorten. Er komen berken en eiken, maar ook bloemenmengsels. Ook worden er paden aangelegd, zodat natuur en recreatie worden gecombineerd. Tevens komt er een ruiterpad.

Het zuidelijke deel van het Roazebosk is eigendom van Staatsbosbeheer en nog een kleine strook jong bos is van de provincie. Dit zuidelijke deel hoorde aanvankelijk niet bij de nieuwe plannen, hoewel de gemeente wel aangaf dat het met paden verbonden kon worden. De nieuwe werkgroep moet hier nu stappen in maken.

Geluidswal en kunstwerk

De geluidswal naast het tracé van de oude weg blijft bestaan. Omwonenden willen dat graag en ook is het verwijderen ervan duur. Op de geluidswal langs de Sewei stond eerder het kunstwerk 'Skip mei lading.' Dat krijgt een plek in het nieuwe Roazebosk, in overleg met kunstenaar Ids Willemsma.