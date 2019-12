SC Cambuur haalt nieuwe speler bij FC Groningen vandaan

Breij is 22 jaar oud. Hij zat bij AZ in de jeugdopleiding, en maakte in 2016 de overstap naar FC Groningen. Hij speelde tot nu toe 12 keer in de eredivisie, en scoorde daar één keer. Hij speelde ook in het Nederlands elftal Onder 18 en Onder 16.

Breij speelt de komende anderhalf jaar bij Cambuur, en heeft een cluboptie voor nog een seizoen.

"Al langer op de radar"

Technisch manager Foeke Booy van Cambuur had Breij al langer op het oog, zegt hij. "Michael stond al langer bij ons op de radar omdat hij met zijn diepgang en scorend vermogen goed past bij onze manier van spelen."

"Hij kan als aanvallende middenvelder uit de voeten, maar is ook gevaarlijk vanaf de zijkanten. We zijn blij dat we hem aan onze selectie kunnen toevoegen."