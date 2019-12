UPDATE: Meer dan 20 koeien dood bij grote brand in stal Oldeholtwolde

De brand was bij een boerderij aan de Kooiweg. De vlammen sloegen uit het dak van de stal en de rook was in de wijde omgeving te zien. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt, maar de stal is verloren gegaan, aldus woordvoerder Rutger de Groot fan Brandweer Fryslân.

De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar andere stallen.