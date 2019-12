Cambuur-verdediger Schouten: "Uiteindelijk gaat het om doelpunten maken"

Van tevoren was er een andere inschatting van de tegenpartij gemaakt. "We hadden eigenlijk verwacht dat Feyenoord in de tweede helft wat hoger druk zou zetten, maar dat gebeurde niet. En dan zie je dat ze gevaarlijk zijn vanuit de counter. Dat wisten we van tevoren, maar dan gebeurt het toch. En dan maakt Berghuis een wereldgoal," fertelt Schouten.

Verbaasd

Dat heeft Schouten wel verbaasd. "Ja, eigenlijk wel. ik had gedacht dat ze volle bak druk zouden zetten en het ons heel moeilijk zouden maken. Dat was het eigenlijk niet tot de zestien meter. Maar het is ook een kwaliteit dat ze het land schoon houden."

Doelpunt pakken, wedstrijd pakken

En dan is het een verhaal van: wie een doelpunt maakt, pakt de wedstrijd. "Zo zie je maar, die jongens hebben individuele kwaliteiten. Berghuis schiet 'm even de kruis in terwijl hij daarvoor nauwelijks zichtbaar was. Dat is de kwaliteit van topspelers. Wij moeten snel de trekker overhalen, dan wordt het een ander potje. Maar vandaag mocht het niet zo zijn," geeft Schouten aan.

Het leek andersom

Het was echter wel spannend, nadat een penalty voor de 1-1 zorgde. Het zag er goed uit voor Cambuur, de ploeg begon te swingen. Schouten: "Dat gevoel hadden wij ook, ik dacht dat wij eerder de 2-1 zouden maken. Maar het is niet anders. De prioriteit ligt misschien wel bij de competitie, maar deze wilden we maar wat graag winnen. En als je zo speelt dan kan het ook, dan maak je kans. Zelfs tegen Feyenoord."

Het bekeravontuur zit er op. Schouten richt zich op de volgende wedstrijd, tegen Excelsior. "We willen drie punten pakken, daar gaan we alles aan doen," zegt Erik Schouten.