Overgang zee naar land aangepakt, van Koehool tot Lauwersoog

En dat is bovenop het geld voor het versterken van de zeedijken zelf. een deel van het geld gaat naar Holwerd aan Zee, maar er wordt nu druk nagedacht met deskundigen over andere oplossingen om zout en zoet op een goede manier bijeen te krijgen op andere plaatsen bij de kust langs. Een van de partijen die daarin meepraat, is It Fryske Gea. De natuurbeheerder heeft een heel groot deel van het buitendijkse land in handen. "Wij willen eigenlijk dat overal bij de Waddenzee een natuurlijke rand zit. Dat is erg belangrijk voor de vogels, de vissen en ook voor de mens om van te genieten," zegt hoofd Natuurkwaliteit Chris Bakker van It Fryske Gea.

Het land laten meegroeien

Het geld komt van twee ministeries en is onderdeel van de zogenoemde Programmatische Aanpak Grote Wateren. Heel lang is er van alles aan gedaan om de zee zo krachtig mogelijk te keren, maar dat lijkt op de lange termijn niet overal de beste aanpak. Want als je het goed doet, kan de zee zo zelf kwelders bouwen en zo kan het land met de komende zeespiegelstijging meegroeien. Zoiets hoeft niet enkel buitendijks te gebeuren, maar kan ook binnendijks op bijvoorbeeld land dat nu al verzilt. In Groningen loopt een project waarbij zo binnendijks land weer hoger komt te liggen doordat de zee nieuwe klei aanvoert.