Euromunten van man uit Bears terecht geweigerd door Nederlandse Bank

De Nederlansche Bank wilde de munten niet hebben, omdat ze er te slecht aan toe waren. De munten kwamen uit een afvalrecyclingsproces. Smedema had ze gekocht van een zakenman uit China. Toen bleek dat ze in zijn eigen land niet ingeleverd konden worden, verkocht hij ze maar.

Smedema stortte de munten in Nederland bij een bank en kreeg het geld op zijn rekening bijgeschreven. In de bak van de geldstortmachine bleven 1032 munten achter, die de machine niet accepteerde. Ze waren ernstig beschadigd, omdat ze in een trommel schoongemaakt waren en eveneens met chemicaliën behandeld.

Alle munten zijn onderzocht bij het Nationaal Analysecentrum voor Munten (NACM). De conclusie was dat de munten te zwaar beschadigd waren en daarom niet geschikt om te betalen. Dat was ook het oordeel van de rechter.