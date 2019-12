Sterk Cambuur verliest in eindfase met 1-2 van Feyenoord

In een uitverkocht stadion begon Cambuur sterk tegen de Rotterdammers. In de eerste helft had de ploeg van Henk de Jong de wedstrijd onder controle en kregen ze kansen om op voorsprong te komen. De eerste kans was voor Mitchel Paulissen. Zijn schot ging recht in de handen van keeper Kenneth Vermeer. Na ruim tien minuten werd Issa Kallon goed vrijgespeeld aan de linkerkant van het veld. Zijn schot kon nog net uit het goal worden gehouden door Vermeer.

De baas in eerste helft

Na de eerste tien minuten ging Cambuur door met goed voetbal. Maar onder andere een kopbal van Kallon ging naast en bij een scrimmage voor de goal van Feyenoord kon niemand de bal in het net krijgen. Na een half uur deelden de Rotterdammers de eerste speldenprik uit. Nicolai Jørgensen kon vrij inschieten in het strafschopgebied en keeper Sonny Stevens kon maar net redding brengen.

De grootste kans in de eerste helft was even later voor Erik Schouten. Uit een hoekschop in de 33e minuut kopte de aanvoerder van Cambuur de bal op de paal. Ondanks het grote aantal kansen, twaalf schoten in totaal, gingen de Leeuwarders met een 0-0 stand de rust in.