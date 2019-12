Noppert in beslissende set door naar derde ronde WK darten

De eerste set van de wedstrijd ging vrij eenvoudig naar Callan Rydz. Noppert kon redelijk bijblijven, maar het lukte hem niet om het Rydz erg lastig te maken. Die pakte met 3-1 in legs de eerste set. Daarna kon de Jouster zijn niveau verhogen. Toch werd het 2-2 in sets, maar Noppert bleef scherp. Een finish van 170 ging net mis op de bullseye, maar via dubbel acht pakte hij de tweede set.

Beslissende set

Daarna was het stuivertje wisselen voor beide darters. Rydz pakte de derde set, maar zag Noppert in de vierde weer goed terugkomen. In de beslissende set kwam het breekpunt bij 1-1. Met Rydz dichtbij een dubbel smeet Noppert een 110-finish uit. Met een 180 en niet veel later ook een dubbel zestien pakte de Jouster de overwinning: 3-2.

Noppert eindigde de wedstrijd met een gemiddelde van 93,25. Rydz zakte aan het eind van de partij in en kwam uiteindelijk op 87,09 uit. Zondagavond speelt Danny Noppert de derde ronde van de WK tegen Kim Huybrechts uit België.