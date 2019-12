Fries Museum heeft na succesvol jaar miljoen tekort voor goede programmering

Het was een druk jaar voor het Fries Museum. Op verschillende tentoonstellingen kwamen 140.000 bezoekers af, onder wie ruim 20.000 kinderen. Maar dat heeft het museum wel wat gekost, zegt directeur Kris Callens. "We hebben dit jaar laten zien dat investeren loont. Als je mooie exposities hebt zoals 'Rembrandt en Saskia', zie je dat bezoekers ervoor naar Fryslân komen."

Die bezoekers geven de provincie een grote economische impuls, aldus Callens: "We hebben de investering alleen gedaan met eigen geld uit de reserve. Die hebben we aan kunnen leggen met dank aan het succes van de afgelopen jaren. Maar de keerzijde is dat we dat geld nu niet meer hebben voor de toekomst."

Tentoonstellingen leveren veel geld op

Volgens Callens zorgen de tentoonstellingen voor veel extra uitgaves in de provincie: dit jaar alleen al vijf miljoen euro Daar ziet het museum niets van terug. Callens: "Dit jaar vijf miljoen, vorig jaar zelfs 15 miljoen. Maar er stroomt niet veel terug richting ons museum. Voor kleinere bedrijven is het niet evident ons te sponsoren."

Het Fries Museum wil dan ook op zoek naar extra middelen. Daarvoor zijn ze al in gesprek met onder andere de provincie Fryslân. Callens: "We hebben laten zien wat we waard zijn. De gesprekken die we nu voeren, gaan erover welke ambitie we hebben en welke middelen daar dan bij passen."

Met de begroting van nu kan het Fries Museum de collectie onderhouden en moet het mogelijk zijn 80.000 bezoekers per jaar te halen. Met de extra investering is het gelukt dat aantal omhoog te brengen naar de 140.000 bezoekers.