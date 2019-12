Slachtemarathon heeft nieuwe sponsor en wil top-amateurlopers de marathon laten beleven

De Slachtemaraton, met een wedstrijdmarathon en een wandelonderdeel, wordt eens per vier jaar gehouden. In 2018 zou de zesde editie plaatsvinden, maar in het Culturele Hoofdstadjaar was er te weinig belangstelling en ging het niet door. Volgend jaar op 13 juni verwacht de organisatie meer dan 13.000 wandelaars en daarnaast ook nog 1,750 wedstrijdlopers.