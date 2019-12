Johan Derksen: Cambuur kan uitgroeien tot een grote club

Vier jaar voor Cambuur

Van 1968 tot 1972 speelde Derksen voor Cambuur. In 1971 stond hij ook tegenover Feyenoord in de beker, waar Derksen nog hands maakte in het strafschopgebied. "Dat kan ik mij helemaal niet meer herinneren. Dat ik hands gemaakt heb." Een andere wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord kan Derksen zich nog wel goed herinneren. "In de voorbereiding op het seizoen. Dat is ontaard in een waanzinnige schoppartij." Dat verwacht hij niet van de bekerwedstrijd van donderdagavond. "Ik voetbal niet meer, hè. En bij Feyenoord lopen er ook geen Israëls en Laseroms meer."

Kans tegen Feyenoord

Johan Derksen denkt dat er een kans is dat Cambuur voor het eerst in de historie van de club winnen kan van Feyenoord. "Dat Feyenoord heeft een bloedhekel om op kunstgras te spelen. En het is natuurlijk een heel middelmatig elftalletje." De Leeuwarders hebben dan ook een speciaal plekje in het hart van Derksen. "Ik volg Cambuur altijd met interesse. Ik heb er tenslotte vier jaar gespeeld. Ik heb het bij geen enkele club zo lang volgehouden."