Van Keimpema: Farmers Defence Force staat machteloos bij acties

"Boeren gaan net zo lang door tot er naar hen geluisterd wordt"

Van Keimpema zegt dat de afspraken die gemaakt zijn tussen het Landbouw Collectief, waar dertien landbouworganisaties in verenigd zijn, en het kabinet Rutte over het stikstofprobleem niet genoeg zijn. Er zijn nog veel onduidelijkheden en onzekerheden. Die moeten eerst uit de wereld. De boeren zijn dertig jaar stil geweest en hebben alles gedaan wat er van hun gevraagd is. Maar dat is nu voorbij. Ze zijn boos en gaan net zo lang door tot er naar hun geluisterd wordt.

Steeds weer nieuwe dure aanpassingen

Volgens Van Keimpema is er nog een lange weg te gaan zo lang als er boeren gevraagd worden in te krimpen terwijl een nieuw vliegveld in Lelystad, dat midden in een natuurgebied ligt, gewoon door kan gaan. Een groot deel van de boeren heeft het al erg moeilijk. Maar van hen wordt steeds weer om dure aanpassingen gevraagd. Dat is niet te doen.

Van Keimpema vindt wel dat alle partijen die zich met het stikstofprobleem bezighouden elkaar op moeten zoeken om echt naar elkaar te luisteren. Alleen dan kan er een uitweg gevonden worden.