Jongensopvang van Fier is na een jaar al te klein

Het echte getal ligt misschien nog wel veel hoger. Om de groep te helpen heeft Fier een speciale groep opgericht alleen voor jongens, Ravi. De groep draait sinds februari en heeft nu al te maken met een wachtlijst.

Op een geheime plaats in Leeuwarden wonen zes jongens bij elkaar. Het is een opvang- en behandelgroep voor jongens die te maken hebben met dit soort misbruik. Er is altijd begeleiding aanwezig. Toch hebben de jongens alle vrijheid om naar school te gaan of te sporten. Een van hen is Ismaël.

'Code Rood'

Ismaël had een zogenoemde 'Code Rood'. Het houdt in dat hij in gevaar was. Ismaël: "Ik ben ervoor uitgekomen dat ik homo ben. En ik heb een islamitische achtergrond. Direct toen het bekend werd, werd ik met de dood bedreigd. Ik ben via familie in Leeuwarden terecht gekomen. Mensen konden mijn homoseksualiteit niet accepteren en ik was echt onveilig."

Hulpverleners vragen niet door

Veel jongens die bij Ravi komen hebben zo'n code. Ze zijn weggezakt in een moeras vol problemen en kunnen daar amper uitkomen. Het is ook een groep de lastig te bereiken is, zo zegt De Rapper. "Seksueel misbruik is iets wat eigenlijk niet past bij jongens en dat heeft ook te maken met schaamte. Dat overkomt een jongen niet, wordt er gedacht." Wat er dan volgens De Rapper gebeurt, is dat mensen wegkijken. Dat heeft tot gevolg dat een jongen niet lekker in zijn vel zit en in problemen belandt.

"De problemen bij de jongens zijn deels te vergelijken met de meiden. Maar bij de jongens gaat het om het gedrag dat anders is, ze experimenteren met zaken die je liever niet ziet." Volgens De Rapper krijgen jongens dan andere reacties dan meiden. "Bij jongens wordt door hulpverleners of ouders te weinig er op doorgevraagd. Het gedrag wordt gezien als het probleem." En dat terwijl eigenlijk het misbruik het probleem al is.

En dat misbruikt gebeurt al en vaker dan de meeste mensen denken. Langzaamaan wordt dat meer en meer duidelijk bij hulpverleners en die weten zo Ravi te vinden. De Rapper: "We zijn nu bezig met een groot onderzoek om in kaart te brengen hoe vaak dit voorkomt. Wat er gebeurt en ook hoe we ze het beste kunnen helpen."