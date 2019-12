Carla de Bruine: "Mensen riepen: dit nummer hoort in de Fryske Top 100!"

We kennen je als frontvrouw van de feestband Exposure, maar je kan dus ook acteren!

Lachend: "Ja, maar dat wist ik eigenlijk zelf ook nog niet. Mijn rol in Het Kollumer Oproer is mijn debuut op de planken als actrice. Maar het is me ontzettend goed bevallen. Ik zou komend jaar best opnieuw in een iepenloftspul willen spelen."

Hoe ben je op de planken in Kollum gekomen?

"Ik kom zelf uit Kollum. Erie Dam, de voorzitter en kartrekker van het iepenloftspul, is mijn oude buurman en speelt in de band Lapwing. Achter zijn huis had hij een speciaal gebouwtje waar o.a. gerepeteerd kon worden, dat vond ik geweldig. Dat wilde ik later ook, met muziek bezig zijn. Hij is m'n muzikale carrière altijd blijven volgen en belde me toen ze nog iemand zochten voor de rol van Djoeke. Ik was meteen verkocht en zei volmondig ja!"

Je hebt in het openluchtstuk het nummer Hoe't it fielt gezongen. Dat gaat over #MeToo. Hoe is dat?

"Gelukkig heb ik persoonlijk geen #MeToo-ervaring, maar ik vind het nummer van Lady Gaga werkelijk prachtig. Toen ik het script las en dit nummer zag staan, wist ik meteen: die is voor mij. Tijdens de repetitie in de Van der Bij-hal in Kollum galmde het nummer Hoe't it fielt voor het eerst door de ruimte. Iedereen was er stil van, weet ik nog. Fantastisch."

Wie bedacht om het nummer in de studio op te nemen?

"Dat idee komt bij regisseur Steven de Jong vandaan. En De Kast was meteen enthousiast om mee te doen. Vandaar dat we er ook een studioversie van hebben gemaakt. Tijdens de voorstellingen van Het Kollumer Oproer kregen we volop lovende reacties. Mensen riepen zelfs: dit nummer hoort in de Fryske Top 100. Afwachten dus!"

Dat zou wel een bekroning van je acteerdebuut zijn!

"Ja, zeg dat wel. Een plek in de Fryske Top 100 is een stiekeme droom. Dat ik als geboren Kollumse ineens tussen al die Friese artiesten sta."

Smaakt het acteren naar meer?

"Ik zou best volgend jaar wel weer mee willen doen in een iepenloftspul. Bovendien was dit nummer aanstichter om mijn solocarrière weer nieuw leven in te blazen. Ik treed op onder de artiestennaam Caytelly. Dat wil ik in 2020 graag verder uitbreiden. Het nummer Hoe't it fielt heeft deze droom zeker aangewakkerd."

En Exposure dan?

"Geen zorgen, daar ga ik gewoon mee door. Tijdens oudejaarsnacht spelen we in Surhuisterveen, dus jullie zijn van harte welkom!"