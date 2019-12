Geen monumentenstatus voor arbeiderswoningen in Drachten

Het zijn 34 karakteristieke arbeiderswoningen. Woningcorporatie Accolade wil de verouderde huizen slopen en vervangen door 41 volledig duurzame nieuwbouwtenten, maar een deel van de bewoners was het daar niet mee eens.

70 procent bewoners voor sloop

Smelnes Erfskip heeft in oktober 2018 een verzoek ingediend om de procedure in te starten om het complex als gemeentelijk monument aan te wijzen. De bewoners zijn gevraagd of ze voor of tegen de sloop zijn. Zo'n 70 procent van de bewoners gaf aan dat ze voor sloop zijn.

Dat heeft de gemeente meegenomen bij de besluitvorming tot gemeentelijk monument. Verder hebben ze naar de duurzaamheid en het woonbeleid gekeken. Dat woonbeleid houdt in dat er meer sociale huurwoningen moeten komen.

Geen renovatie

Als de huizen als gemeentelijk monument aangewezen waren geworden, zou Accolade geen renovatie doen, maar alleen noodzakelijk onderhoud.

De gemeente overlegt nog wel met de betrokkenen of het mogelijk is om sommige huizen te behouden. Daarover is eerder al overleg met Accolade en Smelnes Erfskip geweest. Uit historisch oogpunt hebben beide partijen aangegeven dat ze sommige woningen willen behouden. Die mogelijkheid wordt nog onderzocht.