Straf voor broers die in Drachten een auto stalen

De man uit Enschede had een proefrit met de auto gemaakt en na de rit de sleutels stiekem omgeruild met een andere set. Een paar dagen laten ging hij met zijn broer naar Drachten om de auto te stelen. In een loods in Steenwijk zetten ze er een andere motor in.

De man uit Steenwijk zegt dat zijn broer hem onder druk heeft gezet om mee te werken. Hij kreeg honderd uur taakstraf en moet een eerdere voorwaardelijke straf uitzitten. Zijn broer kreeg drie maanden cel omdat de rechter hem als aanstichter ziet.