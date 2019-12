Douwe de Vries: "Ik was wat minnetjes"

Hij eindigde als tweede in de B-groep in Minsk en als negende in Polen. Beide op de 5,00 meter. "Maar ik was wat minnetjes. Niet ziek of zo, maar ook niet helemaal fit."

Hij zoekt geen excuus, maar het ontbrak hem aan de goede vorm. "Ik had anders misschien nog wel wat in Kazachstan willen rijden, maar nu was het beter om te trainen. De hoogtepunten komen nog. In Polen ging het nog wel goed. Daar waren wat wisselende omstandigheden. Maar ja, het moet wel beter."