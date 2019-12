Denemarken houdt 20-jarige Fries aan om valse meldingen met telefoon

Sinds 2019 hebben verschillende instanties, bedrijven en burgers meerdere telefoontjes gehad. Daarbij werden valse meldingen gedaan. Ook bedreigde de verdachte mensen en verbond hij ze zonder hun medeweten met elkaar door in een conference call.

De telefoonlijnen van verschillende hulpverleningsinstanties werden zo bezet gehouden. Een ziekenhuis in Nederland werd in één maand meer dan duizend keer gebeld. De verdachte heeft ook mensen gebeld terwijl hij zich voordeed als politieman om te vertellen dat een dierbare overleden was.

Zwalker

De 20-jarige verdachte was niet alleen in Dantumadiel te vinden, maar reisde regelmatig door zowel Nederland als andere landen. Dat de man nu aangehouden is betekent volgens de politie echter niet dat het onderzoek nu klaar is. Zodra de verdachte in Nederland is, wordt hij verhoord.

Als mensen zich in deze verhalen herkennen, worden zij gevraagd dat bij de politie te melden.