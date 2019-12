Belangrijke aanwinst Hannemahuis: trouwkistje uit 1633

"Het is een heel vroeg knottekistje", zegt Ter Avest. "Het bevat de naam en het wapen van de bruidegom Frans Reiners Templar, een rijke doopsgezinde koopman uit Harlingen. Knottekistjes die aan een persoon of echtpaar te relateren zijn, zijn zeldzaam." In trouwkistjes - of knottekistjes - zaten kostbaarheden die als bruidsschat dienden.

Een van de grootste aankopen

Het kistje is een van de grootste aankopen va het museum. Ze hebben de financiering rond gekregen door verschillende fondsen, zoals de Vereniging Rembrandt, Wassenbergh-Clarijs Fontein Stichting, Vereniging Vrienden van Museum het Hannemahuis, Stichting tot Behoud van het Harlinger Historisch Erfgoed, Boersma-Adema Stichting en het aankoopfonds van het museum.

Bijzondere achtergrond

Niet alleen dat het Hannemahuis nu zo'n oud kistje heeft is bijzonder, dat is het kistje zelf ook, volgens Ter Avest. "Het kistje heeft een bijzonder model, is van een uitzonderlijk groot formaat en is rondom zeer fraai en heel gedetailleerd gegraveerd met Bijbelse en andere voorstellingen en onderschriften die verband houden met het huwelijk. En door historisch onderzoek weten we meer over de achtergrond van dit kistje en het echtpaar voor wie het gemaakt werd."

Het kistje werd door een zilversmid in Hoorn gemaakt. De Harlinger handelaar Frans Reiners Templar kocht het om het aan zijn toekomstige vrouw Yfke Johannes Tjesma cadeau te geven voor hun huwelijk in 1633. De bruidsschat in het kistje bestond uit verschillende gouden munten, een trouwring en een gouden bestek.