Steven de Jong heeft 'zijn' Grutte Pier gevonden: wie wordt zijn tegenspeelster?

"Ik ben opgelucht," zegt Steven de Jong. "Wij hebben hem gevonden. Hij is 2.10 meter en heeft schoenmaat 53. Hij is ook al 20 kilo afgevallen, want ik vond hem eerder aan de stevige kant. Ik zei: je moet wel trainer hoor, en de sportschool in. En dat heft hij ook gedaan, hij begint echt spieren te krijgen."

De Jong legt uit dat Milan van Weelden eigenlijk musical-acteur is. "Hij zat ook in de musical Soof die ik vorig jaar gezien heb. Hij kan fantastisch spelen. Hij zit ook wel in het buitenland en heeft The Phantom of the Opera gedaan. Hij kan goed zingen. Dus misschien is het ook wel leuk om er nog een titelsong mee te maken," zegt de filmmaker.

Bruut

Hij heeft ook al een idee waar het met Grutte Pier naartoe moet. "Ik wil heel graag de psyche van die man laten zien. Er zijn wel meer films gemaakt over die tijd, maar ik wil graag de diepte in met de cast. De duistere kant van Grutte Pier, op den duur is hij bruut geworden. Ik wil graag vertellen dat zoiets in ieder mens kan schuilen."

Elske DeWall

Hij maakte ook de tegenspeelster bekend: "Elske DeWall speelt de vrouw van Grutte Pier. Dat is haar acteerdebuut. We zijn afgelopen zomer aan het draaien geweest en elkaar wat beter leren kennen. Nu is het tijd voor de volgende stap."

De Jong heeft dit jaar ook al beelden geschoten voor de films. In Groningen is er zelfs een boerderij voor in de brand gezet. "Ik had nooit eerder een boerderij voor een film in de fik gestoken, dat was geweldig. Ik vond ook dat we met wat stoere dingen moesten beginnen om onze ambitie kenbaar te maken."