Auto's delen in De Fryske Marren, Opsterland en Ooststellingwerf

Met nog tien andere partijen zijn woensdag de handtekening voor het akkoord gezet, waarmee met name wordt geprobeerd het delen van auto's te stimuleren. In heel Nederland zijn nu zo'n 515.000 mensen die een auto delen.

Platteland

Volgens de minister is het delen van auto's niet alleen in steden een uitkomst, maar is het ook een oplossing voor gebieden waar minder mensen wonen. Want daar zijn de afstanden groter. Daarom is voor twintig plattelandsgemeenten gekozen. Een eigen auto staat vaak lang stil en door het delen van een auto neemt ook de parkeerdruk en de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof af.