Caparis heeft akkoord gesloten met acht gemeenten en kan weer vijf jaar vooruit

Alex Bonnema van Caparis: "Op dit moment ben ik gewoon tevreden. Ik werk hier nu zo'n 2,5 jaar en het is nu ozver gekomen dat we met alle acht gemeenten afspraken gemaakt hebben waarmee Caparis toekomst krijgt en een punt achter het verleden kan zetten. Ons verhaal krijgt een nieuwe toekomst, we hebben een kans gepakt. Daar ben ik erg blij mee." De gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Opsterland blijven aandeelhouder.

Mogelijk nog 5 jaar

Het is met name belangrijk voor de medewerkers, zegt Bonnema. "De afspraken zijn voor de komende vijf jaar zeker, en als wij het goed doen kan daar nog eens vijf jaar bij komen. Dus we hebben een succes voor onze mensen behaald." Er zijn zo'n 2.000 mensen die onder Caparis aan het werk zijn. Dat staat wel onder druk door de zogenoemde Participatiewet, die de instroom van mensen beperkt. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft aangegeven dat de wet niet goed werkt.

'Iedereen heeft talent en waarde'

De zogenoemde Participatiewet heeft als doel dat mensen die bij sociale werkvoorzieningen als Caparis werken de mogelijkheid krijgen daarna door te stromen naar regulier werk. "Eigenlijk moet dat gewoon centraal staan," zegt Bonnema. "Wij willen ons bekendmaken als talentenbedrijf. Iedereen heeft talent en heeft waarde voor zichzelf en voor de maatschappij. Het aan het werk krijgen van mensen bij gewone bedrijven zetten we centraal, maar soms lukt dat niet en dan moet er een vangnet zijn. Bij Caparis kan je op eigen wijze en tempo laten zien wat je talent is."