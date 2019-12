Burgumer kinderen in actie tegen armoede

"Wij hebben een hele mooie grote actiedag met allemaal schoolkinderen in Burgum van drie scholen. Het is een mooie maand, want de kinderen hebben zelf een mooie actie op touw gezet vanuit het spel BAAS, wat KEaRN Welzijn op heeft gezet. Ze voeren actie voor de Kleding- en Speelgoedbank en zamelen allemaal kleding en speelgoed in," zegt Doeite van der Lijn van KEaRN.

Vanuit de kinderen

De kinderen zijn zelf met het idee gekomen. "Die kinderen zijn zelf erg creatief en ze hebben zelf bedacht om dot op hun school uit te zetten. We zullen straks alle afvalzakken ophalen waar kleding en speelgoed in zit dat nog bruikbaar is," zegt Van der Lijn. "De kinderen zijn alle klassen langs geweest en hebben uitgelegd wat het project BAAS inhoudt en dat armoede iets van ons allemaal is."

"We zullen straks naar de Reinbôge, de Ark en it Partoer, de scholen in Burgum. Op het schoolplein zetten we de bus open en dan wordt het hopelijk stapelen," vertelt ze. "Uiteindelijk hebben we contact met de Kleding- en Speelgoedbank en met mensen die van de minima leven en we kijken wat daar speelt. Het is fijn iets voor die mensen te betekenen, want armoede is een maatschappelijk probleem voor ons allemaal. Mensen kunnen op donderdag en vrijdag hun spullen brengen, voor Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen."