Gedeputeerde: "Friese bedrijven hebben niet veel last van PFAS"

Hoogland reageerde op vragen van fractievoorzitter Maarten Goudzwaard van Forum voor Democratie. De norm voor schadelijke chemische stoffen in de grond is eerder door het Rijk verruimd van 0,1 microgram naar 0,8 microgram per kilo. Daardoor zou driekwart van de landelijke bouwprojecten die nu stil liggen, weer kunnen doorgaan.

In België ligt de norm op 3 en in Duitsland op 7 of 8, zei Bouwen Nederland eerder. De organisatie had dan ook graag een hogere norm voor Nederland willen hebben.

Maar in Fryslân hoeft dat niet, meent gedeputeerde Hoogland. "In Fryslân blijven we ver onder de norm van 0,8. En dus is er geen noodzaak om die PFAS-norm verder te verhogen tot 3,0, zoals ze in Noord-Holland doen. Hoe met vervuilde grond en de PFAS-normen om te gaan, ligt bij de gemeenten. De provincie heeft enkel een sturende rol op dit gedeelte."

Een motie van Forum voor Democratie om tot komen tot een regionale PFAS-norm waar ondernemers niet onnodig belemmerd worden in hun bedrijfsvoering, werd aangenomen door Provinciale Staten.