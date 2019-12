Gedeputeerde Johannes Kramer neemt afscheid: "Het was een voorrecht"

Kramer was vier jaar fractiemedewerker, daarna acht jaar Statenlid en toen noch acht jaar gedeputeerde. In januari wordt hij burgemeester in de gemeente Noardeast-Fryslân.

Eruit met een knaller

Hij gaat er met de stikstofperikelen met een knaller van in dossier uit. Hij haalde het landelijke nieuws door de stikstofmaatregelen in Fryslân in te trekken en het gesprek te zoeken met boerenvertegenwoordigers. Het gaf hem landelijke bekendheid. Brabantse boeren reden met Friese vlaggen op de trekkers en Noord-Hollandse boeren vroegen of ze niet bij Fryslân mochten horen. "Voor een politicus en bestuurder is het heel mooi dat je op een verjaardagsfeest niet hoeft uit te leggen waar je mee bezig bent. Iedereen begrijpt dit wel."