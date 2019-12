Niet alle boeren demonstreren: "Ik ben meer van de dialoog"

Bovendien: "Het werk moet ook doorgaan." Wanneer het nodig is, zou Miedema wel de straat op gaan. Maar dat doet hij nu dus niet. "Ik ben meer voor de dialoog en het debat. Dat mag ook wel scherp zijn."



Hij is de andere boeren ook wel dankbaar: "Ze hebben voor veel aandacht gezorgd. Maar ik ben wel heel huiverig. Het kan zomaar omslaan. We wonen tussen de burgers. Als wij hen te veel lastigvallen en blokkeren, dan kan alles zomaar omslaan."

'Verschrikkelijke uitspraken'

Miedema is niet blij met de toon van het 'debat' van de laatste tijd. "De woorden worden zwaarder, er worden verschrikkelijke uitspraken gedaan. Ik wil ze niet herhalen. Ik vind het echt verschrikkelijk." Hij doelt op uitspraken van Marc van den Oever, voorman van Farmers Defence Force. Hij vergeleek de situatie van de boeren met nazi-Duitsland. "Daar zet ik me tegen af. Ook andere groepen hebben het niet gemakkelijk, wij zijn niet de enigen."