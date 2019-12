"Prijs Verenigde Naties voor Leeuwarder pijnbestrijdingsbril grote erkenning"

Duizenden Nederlanders hebben last van chronische pijn, zonder dat duidelijk is wat daarvan de oorzaak is. Zantema: "Pijn ontstaat in de hersenen. Daar zit een soort van alarmcentrum dat pijn aanmaakt. Bij veel mensen met chronische pijn is dat pijncentrum te gevoelig. Aan de hand van intensieve ervaringen, opgeroepen door beeld en geluid, kun je dat deel van de hersenen goed trainen. Je kunt zoiets beïnvloeden."

Sinds Reducept de pijnbestrijdingsbril in september op de markt bracht, maken nu meer dan vijftig instellingen in Nederland gebruik van de bril, vertelt Zantema. Onder andere Revalidaasje Fryslân, sikehûs MCL en verslavingszorg VNN maken er gebruik van. Santema hoopt dat de prijs meer internationale bekendheid oplevert, te beginnen in Europa.