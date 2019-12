Sympathie weg na boerenprotest: "Je kunt er geen discussie mee voeren"

"Als medewerkers hebben we veel last gehad van dit protest", vertelt hij. "We hebben ook veel collega's uit Groningen, die hebben de auto's hier op het terrein laten staan. Zij moeten extra kosten maken, omdat ze met de trein terug naar huis moesten. Ik ben bijvoorbeeld door mijn dochter opgehaald."

De collega's van De Vries denken er precies hetzelfde over, zegt hij. "Er was natuurlijk even een agressieve sfeer. We hebben alle deuren op slot gedraaid. Ze stonden te plassen, en wilden naar binnen: ze wilden koffie hebben. Ik ben bijna 60 jaar, dan wil ik wel dat ze me een beetje fatsoenlijk behandelen. Dat we normaal met elkaar omgaan. Maar er was helemaal geen dialoog."

Niet langer sympathie

De Vries heeft niet langer sympathie voor de boeren. "Echt waar, ik vond dat ze goed bezig waren. Maar nu zeg ik: 'jullie zijn helemaal verkeerd bezig'."