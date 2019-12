Brabantse stalkster (62) moet tien weken zitten

De Brabantse stalde jarenlang een inwoner van Drachten. Zeven jaar lang had ze een virtuele seksrelatie met de man. Toen de relatie eindigde, bleef ze de Drachtster vijf jaar achtervolgen. Ze mailde, belde en berichtte de man vaak via social media. De Drachtster deed daar aangifte van.

Eerder al werkstraf

Eind oktober vorig jaar werd de vrouw al vanwege stalking veroordeeld tot een werkstraf en vier weken voorwaardelijke gevangenisstraf. Daarnaast kreeg ze een contactverbod opgelegd. Ze verbrak het verbod al snel: in december 2018 zocht ze alweer contact met haar virtuele ex. Hij deed opnieuw aangifte tegen de politie. De politierechter vindt dat de vrouw zich moet laten behandelen.

Naast een gevangenisstraf legt de rechter opnieuw ook een contactverbod op. Ook kreeg de Brabantse een locatieverbod. Dat betekent dat de vrouw zich niet mag vertonen binnen een straal van honderd meter van de woning en het werkadres van de man uit Drachten. Elke keer dat zij zich niet aan het verbod houdt, moet ze tien dagen de cel in, met een maximum van zes maanden. Aan het slachtoffer moet de vrouw 500 euro smartgeld betalen. De vrouw zegt zelf dat het steeds opnieuw contact zoeken met haar virtuele ex een 'drang' en 'een verslaving' was.